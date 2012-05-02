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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сиена
Лацио - Сиена: обзор матча 02 мая 2012
Лацио
02.05.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Сиена
62'
К. Ледесма (П)
26'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сиена
+1
Желтая карточка
А. Росси
Замена
Э. Альфаро
️️️️
Д. Бьява
Замена
К. Дель Гроссо
️️️️
Н. Бельмонте
Замена
А. Сесту
️️️️
Д. Маннини
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Ледесма
Желтая карточка
Ф. Больцони
+1
Замена
Л. Россеттини
️️️️
Э. Пезоли
Желтая карточка
К. Ледесма
Замена
Л. Козак
️️️️
Т. Рокки
ГОЛ! 0:1!
М. Дестро
Пас отдал
А. Росси
Желтая карточка
Д. Бьява
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Лионель Скалони
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
22
Хавьер Гарридо
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
6
Стефано Маури
АП
15
Альваро Гонсалес
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЛЗ
8
Симоне Вергассола
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ЦЗ
26
Эмануэле Пезоли
ПЗ
19
Франческо Больцони
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЦП
21
Андреа Росси
ЦП
20
Франческо Бриенца
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Лацио
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
26
Энрико Дзампа
ЦП
30
Эмилиано Альфаро
АП
18
Либор Козак
ЦФ
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
82
Франческо Парравичини
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
4-4-1-1
1
Биццарри
5
Скалони
20
Бьява
23
Диаките
25
Конко
22
Гарридо
15
Гонсалес
24
Ледесма
87
Кандрева
6
Маури
18
Рокки
4-4-2
25
Пеголо
26
Пезоли
8
Вергассола
14
Бельмонте
15
Контини
20
Бриенца
70
Маннини
21
Росси
19
Больцони
10
Д'Агостино
21
Дестро
20
Бьява
30
Альфаро
30
Альфаро
20
Бьява
18
Рокки
18
Козак
18
Козак
18
Рокки
14
Бельмонте
36
Дель Гроссо
36
Дель Гроссо
14
Бельмонте
26
Пезоли
13
Россеттини
13
Россеттини
26
Пезоли
70
Маннини
7
Сесту
7
Сесту
70
Маннини
Остались в запасе
Лацио
Сиена
26
Энрико Дзампа
ЦП
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
23
Зелько Бркич
ВР
82
Франческо Парравичини
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
26
Энрико Дзампа
ЦП
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
82
Франческо Парравичини
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Лацио - Сиена
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
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