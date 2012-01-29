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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сиена
Фиорентина - Сиена: обзор матча 29 января 2012
Фиорентина
29.01.2012, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сиена
4'
С. Йоветич
63'
Ч. Натали
89'
Э. Калайо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сиена
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Калайо
Желтая карточка
М. Настасич
Замена
А. Льяич
️️️️
Амаури
Замена
М. Ларрондо
️️️️
С. Вергассола
Замена
Х. Варгас
️️️️
М. Кассани
ГОЛ! 2:0!
Ч. Натали
Пас отдал
Р. Монтоливо
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
Замена
Ф. Больцони
️️️️
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
Ф. Бриенца
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
К. Терци
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
Пас отдал
М. Паскуаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Фиорентина
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
49
Ромуло
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
3-2-3-2
1
Боруц
14
Натали
22
Настасич
5
Гамберини
21
Паскуаль
6
Кассани
85
Бехрами
10
Лаццари
18
Монтоливо
11
Амаури
9
Йоветич
3-2-3-2
25
Пеголо
13
Россеттини
26
Пезоли
19
Терци
2
Витьелло
36
Дель Гроссо
8
Вергассола
10
Д'Агостино
14
Гацци
21
Дестро
16
Калайо
6
Кассани
11
Варгас
11
Варгас
6
Кассани
11
Амаури
22
Льяич
22
Льяич
11
Амаури
10
Д'Агостино
19
Больцони
19
Больцони
10
Д'Агостино
8
Вергассола
9
Ларрондо
9
Ларрондо
8
Вергассола
19
Терци
20
Бриенца
20
Бриенца
19
Терци
Остались в запасе
Фиорентина
Сиена
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Фиорентина - Сиена
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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