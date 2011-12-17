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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сиена
Милан - Сиена: обзор матча 17 декабря 2011
Милан
17.12.2011, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Сиена
54'
А. Ночерино
62'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сиена
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Бриенца
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Боатенг
Замена
Пато
️️️️
Робиньо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
З. Бркич
Замена
П. Гросси
️️️️
А. Гацци
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
Режиналдо
Замена
А. Аквилани
️️️️
К. Зеедорф
ГОЛ! 1:0!
А. Ночерино
Пас отдал
Робиньо
Желтая карточка
К. Зеедорф
Желтая карточка
А. Гацци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
23
Антонио Ночерино
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
6
Анжело
ЛЗ
36
Кристиано Дель Гроссо
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
91
Режиналдо
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
20
Франческо Бриенца
АП
19
Франческо Больцони
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Милан
30
Флавио Рома
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
12
Пато
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
4-3-1-2
32
Амелия
0
Тайво
3
Силва
5
Мексес
23
Бонера
10
Зеедорф
6
ван Боммел
23
Ночерино
27
Боатенг
70
Робиньо
11
Ибрагимович
3-2-3-1-1
23
Бркич
36
Дель Гроссо
19
Терци
13
Россеттини
2
Витьелло
6
Анжело
19
Больцони
14
Гацци
91
Режиналдо
20
Бриенца
16
Калайо
10
Зеедорф
20
Аквилани
20
Аквилани
10
Зеедорф
27
Боатенг
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
27
Боатенг
70
Робиньо
12
Пато
12
Пато
70
Робиньо
91
Режиналдо
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
91
Режиналдо
14
Гацци
23
Гросси
23
Гросси
14
Гацци
20
Бриенца
21
Дестро
21
Дестро
20
Бриенца
Остались в запасе
Милан
Сиена
30
Флавио Рома
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Милан - Сиена
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:40 (прямая)
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