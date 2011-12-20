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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Фиорентина
Сиена - Фиорентина: обзор матча 20 декабря 2011
Сиена
20.12.2011, вторник, 21:00
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Фиорентина
Замена
Э. Пезоли
️️️️
Г. Д'Агостино
+1
Желтая карточка
Р. Витьелло
Желтая карточка
Л. Россеттини
Желтая карточка
М. Ларрондо
Желтая карточка
А. Гамберини
Желтая карточка
А. Джилардино
Желтая карточка
В. Бехрами
Замена
Ф. Больцони
️️️️
П. Гросси
Замена
М. Ларрондо
️️️️
М. Дестро
Замена
А. Джилардино
️️️️
А. Черчи
Замена
Ромуло
️️️️
Л. Де Сильвестри
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
Желтая карточка
А. Гацци
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Марко Ромици
ЦП
49
Ромуло
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
19
Сантьяго Силва
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
4-3-3
23
Бркич
36
Дель Гроссо
19
Терци
13
Россеттини
2
Витьелло
10
Д'Агостино
14
Гацци
23
Гросси
20
Бриенца
16
Калайо
21
Дестро
4-4-2
1
Боруц
29
Де Сильвестри
14
Натали
22
Настасич
5
Гамберини
85
Бехрами
10
Лаццари
18
Монтоливо
11
Варгас
9
Йоветич
7
Черчи
10
Д'Агостино
26
Пезоли
26
Пезоли
10
Д'Агостино
23
Гросси
19
Больцони
19
Больцони
23
Гросси
21
Дестро
9
Ларрондо
9
Ларрондо
21
Дестро
29
Де Сильвестри
49
Ромуло
49
Ромуло
29
Де Сильвестри
7
Черчи
19
Джилардино
19
Джилардино
7
Черчи
Остались в запасе
Сиена
Фиорентина
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
4
Марко Ромици
ЦП
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
19
Сантьяго Силва
АП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Остались в запасе
4
Марко Ромици
ЦП
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
19
Сантьяго Силва
АП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Сиена - Фиорентина
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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