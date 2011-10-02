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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Сиена
Палермо - Сиена: обзор матча 02 октября 2011
Палермо
02.10.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Сиена
19'
Д. Мильяччо
90'
А. Эрнандес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Сиена
Желтая карточка
Р. Витьелло
Желтая карточка
А. Цорвас
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Эрнандес
Желтая карточка
А. Эрнандес
Желтая карточка
А. Росси
Замена
А. Аква
️️️️
Й. Иличич
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
С. Вергассола
Желтая карточка
К. Терци
Замена
А. Мантовани
️️️️
Н. Бертоло
Вторая желтая
Ф. Бальдзаретти
Замена
П. Гонсалес
️️️️
Д. Маннини
Замена
Режиналдо
️️️️
Э. Калайо
Замена
Э. Захави
️️️️
Ф. Микколи
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Желтая карточка
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:0!
Д. Мильяччо
19'
18'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
21
Андреа Росси
ЛП
8
Симоне Вергассола
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
3-4-3
30
Цорвас
42
Бальдзаретти
5
Пизано
26
Сильвестре
8
Баррето
16
Бертоло
14
Делла Рокка
8
Мильяччо
72
Иличич
10
Микколи
11
Эрнандес
3-4-3
23
Бркич
2
Витьелло
19
Терци
13
Россеттини
70
Маннини
8
Вергассола
14
Гацци
21
Росси
21
Дестро
20
Бриенца
16
Калайо
16
Бертоло
17
Мантовани
17
Мантовани
16
Бертоло
72
Иличич
18
Аква
18
Аква
72
Иличич
10
Микколи
7
Захави
7
Захави
10
Микколи
8
Вергассола
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
8
Вергассола
70
Маннини
18
Гонсалес
18
Гонсалес
70
Маннини
16
Калайо
91
Режиналдо
91
Режиналдо
16
Калайо
Остались в запасе
Палермо
Сиена
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Палермо - Сиена
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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