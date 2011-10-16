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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сиена
Кальяри - Сиена: обзор матча 16 октября 2011
Кальяри
16.10.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Сиена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сиена
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
А. Гацци
Желтая карточка
Л. Россеттини
Замена
М. Дестро
️️️️
Режиналдо
Желтая карточка
Д. Маннини
Замена
С. Ибарбо
️️️️
А. Коссу
Замена
Нене
️️️️
Х. Ларривей
Замена
Д. Маннини
️️️️
П. Гросси
Желтая карточка
М. Канини
Желтая карточка
Э. Калайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
35
Руи Сампайо
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
2
Канини
13
Астори
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
8
Бьондини
7
Коссу
11
Ларривей
19
Рибейро
4-3-3
23
Бркич
2
Витьелло
13
Россеттини
19
Терци
36
Дель Гроссо
23
Гросси
8
Вергассола
14
Гацци
91
Режиналдо
20
Бриенца
16
Калайо
7
Коссу
8
Ибарбо
8
Ибарбо
7
Коссу
11
Ларривей
7
Нене
7
Нене
11
Ларривей
23
Гросси
70
Маннини
70
Маннини
23
Гросси
14
Гацци
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
14
Гацци
91
Режиналдо
21
Дестро
21
Дестро
91
Режиналдо
Остались в запасе
Кальяри
Сиена
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
35
Руи Сампайо
АП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
35
Руи Сампайо
АП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Кальяри - Сиена
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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