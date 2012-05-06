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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Парма
Сиена - Парма: обзор матча 06 мая 2012
Сиена
06.05.2012, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 2
Завершен
Парма
67'
С. Джовинко
90+3'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Парма
+3
ГОЛ! 0:2!
С. Флоккари
Замена
С. Морроне
️️️️
Жонатан
Желтая карточка
М. Контини
Замена
Д. Перейра
️️️️
Д. Мусаччи
Замена
Э. Богдани
️️️️
С. Вергассола
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
П. Гросси
ГОЛ! 0:1!
С. Джовинко
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Ф. Валиани
Замена
Д. Маннини
️️️️
А. Сесту
Желтая карточка
К. Терци
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
36
Кристиано Дель Гроссо
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Симоне Вергассола
ЦП
23
Паоло Гросси
ЦП
20
Франческо Бриенца
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Парма
1
Никола Паварини
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
80
Франческо Валиани
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
18
Массимо Гобби
ЦП
2
Жонатан
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
70
Даниеле Маннини
ЛП
21
Андреа Росси
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Парма
0
Альберто Галлинетта
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
4-5-1
25
Пеголо
15
Контини
19
Терци
36
Дель Гроссо
2
Витьелло
7
Сесту
14
Гацци
8
Вергассола
23
Гросси
20
Бриенца
21
Дестро
4-4-2
1
Паварини
80
Валиани
29
Палетта
6
Лукарелли
5
Дзаккардо
2
Жонатан
14
Галлоппа
18
Гобби
22
Мусаччи
10
Флоккари
21
Джовинко
7
Сесту
70
Маннини
70
Маннини
7
Сесту
23
Гросси
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
23
Гросси
8
Вергассола
81
Богдани
81
Богдани
8
Вергассола
22
Мусаччи
2
Перейра
2
Перейра
22
Мусаччи
2
Жонатан
4
Морроне
4
Морроне
2
Жонатан
80
Валиани
14
Биабиани
14
Биабиани
80
Валиани
Остались в запасе
Сиена
Парма
23
Зелько Бркич
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
0
Альберто Галлинетта
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
Остались в запасе
0
Альберто Галлинетта
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Сиена - Парма
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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