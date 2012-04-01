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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Удинезе
Сиена - Удинезе: обзор матча 01 апреля 2012
Сиена
01.04.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
70'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Удинезе
Желтая карточка
С. Ханданович
Желтая карточка
Ф. Бриенца
Желтая карточка
П. Баррето
Замена
А. Абди
️️️️
А. Кода
Замена
Ф. Парравичини
️️️️
М. Ларрондо
Замена
П. Баррето
️️️️
М. Пациенца
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
А. Гацци
Замена
Г. Торже
️️️️
Д. Фаббрини
Замена
Д. Маннини
️️️️
Л. Джорджи
Желтая карточка
Д. Пинци
Замена
А. Росси
️️️️
К. Дель Гроссо
Желтая карточка
М. Ларрондо
Желтая карточка
Л. Россеттини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
2
Роберто Витьелло
ПЗ
21
Андреа Росси
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
82
Франческо Парравичини
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
22
Альмен Абди
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
4-3-1-2
25
Пеголо
36
Дель Гроссо
13
Россеттини
15
Контини
19
Терци
8
Вергассола
14
Гацци
10
Джорджи
9
Ларрондо
21
Дестро
20
Бриенца
3-4-1-2
1
Ханданович
35
Кода
5
Данило
6
Домицци
27
Асамоа
24
Пациенца
3
Пинци
7
Армеро
37
Перейра
31
Фаббрини
10
Ди Натале
36
Дель Гроссо
21
Росси
21
Росси
36
Дель Гроссо
10
Джорджи
70
Маннини
70
Маннини
10
Джорджи
9
Ларрондо
82
Парравичини
82
Парравичини
9
Ларрондо
35
Кода
22
Абди
22
Абди
35
Кода
31
Фаббрини
8
Торже
8
Торже
31
Фаббрини
24
Пациенца
10
Баррето
10
Баррето
24
Пациенца
Остались в запасе
Сиена
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
2
Роберто Витьелло
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
2
Роберто Витьелло
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Сиена - Удинезе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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