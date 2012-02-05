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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сиена
Ювентус - Сиена: обзор матча 05 февраля 2012
Ювентус
05.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Сиена
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сиена
+4
Желтая карточка
Ф. Парравичини
Желтая карточка
Д. Кьеллини
+3
Желтая карточка
М. Боррьелло
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
А. Барцальи
Замена
Ф. Парравичини
️️️️
М. Дестро
Желтая карточка
Д. Пеголо
Замена
Режиналдо
️️️️
Л. Джорджи
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Вучинич
Замена
П. Гонсалес
️️️️
Э. Калайо
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
С. Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Симоне Пепе
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
20
Франческо Бриенца
ЛП
8
Симоне Вергассола
(К)
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
82
Франческо Парравичини
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
4-3-2-1
1
Буффон
29
Де Челье
15
Барцальи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
21
Пирло
23
Видаль
9
Вучинич
3
Пепе
21
Матри
4-4-2
25
Пеголо
2
Витьелло
13
Россеттини
19
Терци
36
Дель Гроссо
10
Джорджи
8
Вергассола
14
Гацци
20
Бриенца
21
Дестро
16
Калайо
3
Пепе
15
Джаккерини
15
Джаккерини
3
Пепе
21
Матри
27
Квальярелла
27
Квальярелла
21
Матри
9
Вучинич
22
Боррьелло
22
Боррьелло
9
Вучинич
21
Дестро
82
Парравичини
82
Парравичини
21
Дестро
16
Калайо
18
Гонсалес
18
Гонсалес
16
Калайо
10
Джорджи
91
Режиналдо
91
Режиналдо
10
Джорджи
Остались в запасе
Ювентус
Сиена
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Ювентус - Сиена
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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