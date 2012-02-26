Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009