Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Max Sheaf - статистика

Завершил карьеру
#12 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Росс Каунти
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Росс Каунти
3 : 2
14.04.2024
Рейнджерс
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Килмарнок
1 : 0
06.04.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Абердин
2 : 1
30.03.2024
Росс Каунти
75' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Росс Каунти
2 : 1
16.03.2024
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Росс Каунти
2 : 2
13.03.2024
Хиберниан
60' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Хиберниан
2 : 0
02.03.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Росс Каунти
1 : 1
27.02.2024
Сент-Миррен
1' - 85'
54'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Росс Каунти
3 : 2
24.02.2024
Ливингстон
1' - 90'
75'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Данди
2 : 0
17.02.2024
Росс Каунти
1' - 81'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Рейнджерс
3 : 1
14.02.2024
Росс Каунти
71' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Мазервелл
5 : 0
06.02.2024
Росс Каунти
62' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
0 : 1
03.02.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Ливингстон
2 : 2
30.01.2024
Росс Каунти
89' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Селтик
1 : 0
27.01.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Росс Каунти
0 : 3
02.01.2024
Абердин
1' - 79'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Хартс
2 : 2
30.12.2023
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Росс Каунти
0 : 1
16.12.2023
Данди
75' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Росс Каунти
3 : 0
05.12.2023
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Росс Каунти
1 : 0
28.11.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Росс Каунти
0 : 0
25.11.2023
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
11.11.2023
Росс Каунти
89' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Росс Каунти
0 : 3
04.11.2023
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хиберниан
2 : 2
31.10.2023
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
3 : 3
28.10.2023
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди
0 : 0
24.10.2023
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Росс Каунти
2 : 0
12.08.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Селтик
4 : 2
05.08.2023
Росс Каунти
Был в запасе
Главные новости
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
6
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
1
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
7
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
6
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+