Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Селтик
Росс Каунти - Селтик: обзор матча 04 ноября 2023
Росс Каунти
04.11.2023, суббота, 15:30
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Селтик
45+7'
Д. Тернбулл
78'
Л. Пальма
83'
Д. Форрест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Селтик
83'
ГОЛ! 0:3!
Д. Форрест
Пас отдал
Л. Пальма
Замена
С. Хай
️️️️
В. Лотури
81'
81'
Замена
Т. Ивата
️️️️
К. МакГрегор
81'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Х. Ян
78'
ГОЛ! 0:2!
Л. Пальма
Пас отдал
К. МакГрегор
Замена
K. Turner
️️️️
Я. Дханда
69'
62'
Замена
К. Фурухаси
️️️️
Д. Тернбулл
62'
Замена
Л. Пальма
️️️️
Д. Маэда
61'
Замена
О. Хольм
️️️️
П. Бернарду
57'
Желтая карточка
К. МакГрегор
Замена
Б. Паррингтон
️️️️
Д. Хармон
46'
Замена
А. Самуэль
️️️️
С. Маррей
46'
45'
+7
ГОЛ! 0:1!
Д. Тернбулл
Пас отдал
Л. Скейлз
Замена
У. Найтингэйл
️️️️
Д. Уайт
13'
Красная карточка
Д. Браун
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
23
Джеймс Браун
ЦЗ
20
Джек Болдуин
(К)
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
48
Скотт Эллардайс
ЦП
31
Ян Дханда
АП
15
Симон Маррей
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
6
Kyle Turner
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
4-2-1-3
1
Лэйдлоу
3
Хармон
23
Браун
20
Болдуин
8
Рэндалл
22
Лотури
48
Эллардайс
31
Дханда
10
Уайт
26
15
Маррей
4-3-1-2
1
Харт
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
32
Тэйлор
8
Бернарду
42
МакГрегор
14
Тернбулл
13
Ян
38
Маэда
9
О
3
Хармон
14
Паррингтон
14
Паррингтон
3
Хармон
10
Уайт
35
Найтингэйл
35
Найтингэйл
10
Уайт
22
Лотури
7
Хай
7
Хай
22
Лотури
31
Дханда
6
6
31
Дханда
15
Маррей
9
Самуэль
9
Самуэль
15
Маррей
42
МакГрегор
24
Ивата
24
Ивата
42
МакГрегор
8
Бернарду
15
Хольм
15
Хольм
8
Бернарду
14
Тернбулл
7
Фурухаси
7
Фурухаси
14
Тернбулл
38
Маэда
77
Пальма
77
Пальма
38
Маэда
13
Ян
49
Форрест
49
Форрест
13
Ян
Остались в запасе
Росс Каунти
Селтик
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
27
Иммон Брофи
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
27
Иммон Брофи
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Росс Каунти - Селтик
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
Росс Каунти
Селтик
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+