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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Росс Каунти
Хиберниан - Росс Каунти: обзор матча 31 октября 2023
Хиберниан
31.10.2023, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Росс Каунти
42'
Э. Йуан
54'
Ж. Тавареш
82'
Д. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Росс Каунти
88'
Желтая карточка
В. Лотури
87'
Замена
У. Найтингэйл
️️️️
С. Маррей
84'
Желтая карточка
Д. Уайт
Замена
Д. Ньюэлл
️️️️
Д. Левитт
84'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
А. Ле Фондре
84'
82'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уайт
Пас отдал
С. Маррей
72'
Замена
Д. Хармон
️️️️
Б. Паррингтон
72'
Замена
А. Самуэль
️️️️
К. Рэндалл
72'
Замена
Д. Уайт
️️️️
И. Брофи
Замена
П. Хэнлон
️️️️
Р. Бушири
64'
Замена
М. Бойл
️️️️
Д. Венте
64'
63'
Замена
Я. Дханда
️️️️
K. Turner
Желтая карточка
Д. Левитт
59'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Тавареш
Пас отдал
Д. Левитт
54'
ГОЛ! 1:0!
Э. Йуан
Пас отдал
Л. Стивенсон
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
(К)
ЛЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
8
Джеймс Джегго
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
20
Джек Болдуин
(К)
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
48
Скотт Эллардайс
ЦП
6
Kyle Turner
ЦП
15
Симон Маррей
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
21
Джордан Обита
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
48
Josh Landers
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
31
Ян Дханда
АП
12
Max Sheaf
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
4-2-1-3
35
Воллакотт
16
Стивенсон
2
Фиш
33
Бушири
12
Миллер
8
Джегго
63
Левитт
80
Тавареш
9
Венте
19
Ле Фондре
27
Йуан
4-3-3
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
20
Болдуин
23
Браун
14
Паррингтон
22
Лотури
48
Эллардайс
6
26
27
Брофи
15
Маррей
33
Бушири
4
Хэнлон
4
Хэнлон
33
Бушири
19
Ле Фондре
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
19
Ле Фондре
63
Левитт
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
63
Левитт
9
Венте
10
Бойл
10
Бойл
9
Венте
14
Паррингтон
3
Хармон
3
Хармон
14
Паррингтон
15
Маррей
35
Найтингэйл
35
Найтингэйл
15
Маррей
6
31
Дханда
31
Дханда
6
27
Брофи
10
Уайт
10
Уайт
27
Брофи
8
Рэндалл
9
Самуэль
9
Самуэль
8
Рэндалл
Остались в запасе
Хиберниан
Росс Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
42
Rory Whittaker
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
48
Josh Landers
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
12
Max Sheaf
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
42
Rory Whittaker
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
48
Josh Landers
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
12
Max Sheaf
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Хиберниан - Росс Каунти
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Главный судья:
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