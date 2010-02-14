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Кристиан Пануччи
Статистика
Кристиан Пануччи - статистика
Завершил карьеру
12 апреля 1973 (53)
| Защитник
184 см | 82 кг
Италия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Чемпионат Европы 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
20
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0 : 2
14.02.2010
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
2 : 1
06.02.2010
Парма
1' - 90'
58'
Италия. Серия А, 21 тур
Катания
3 : 0
23.01.2010
Парма
1' - 70'
Италия. Серия А, 19 тур
Ливорно
2 : 1
10.01.2010
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Парма
1 : 2
06.01.2010
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2 : 0
20.12.2009
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
2 : 1
13.12.2009
Болонья
1' - 90'
57'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2 : 2
06.12.2009
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 1
29.11.2009
Наполи
1' - 90'
43'
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
2 : 3
21.11.2009
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2 : 0
31.10.2009
Парма
1' - 90'
50'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2 : 0
28.10.2009
Бари
1' - 90'
17'
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
3 : 1
25.10.2009
Парма
1' - 90'
42'
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1 : 0
18.10.2009
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1 : 1
04.10.2009
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
0 : 2
27.09.2009
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
1 : 0
20.09.2009
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
2 : 0
13.09.2009
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2 : 1
30.08.2009
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
2 : 2
23.08.2009
Парма
1' - 90'
45'
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