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Фабио Квальярелла
Новости
Фабио Квальярелла - новости
Завершил карьеру
31 января 1983 (43)
#27 | Нападающий
180 см | 79 кг
Италия
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Трехкратный чемпион Серии А закончил карьеру в 40 лет
2023.11.19 15:11
39-летний Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией»
2022.07.04 19:43
2
Квальярелла забивает в серии А 18-й год подряд
2022.02.19 21:16
1
38-летний Квальярелла – самый быстрый игрок 2-го тура Серии А
2021.08.31 08:57
4
Фото
38-летний Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией»
2021.06.01 17:54
8
Квальярелла – о переходе в «Ювентус»: «Форца, «Сампдория»
2021.01.08 09:41
«Ювентус» хочет арендовать 37-летнего Квальяреллу на полгода. Форвард рассчитывает на 1,5 года
2021.01.06 14:40
2
37-летний Квальярелла может перейти в «Ювентус»
2021.01.05 10:58
7
Видео
«Сампдория» подписала Кандреву. В видеопрезентации он официант Квальяреллы
2020.09.25 21:48
36-летний Квальярелла сделал дубль в игре с «Брешией». Он забивает в Серии А в течение каждого года за последние 16
2020.01.12 19:11
1
Фото
«Сампдория» продлила контракт с 36-летним Квальяреллой до 2021 года
2019.12.07 16:40
Кьеллини, Дзаньоло и Квальярелла – в заявке сборной Италии на июньские матчи отбора Евро-2020
2019.05.28 01:57
2
Роналду впервые за 13 лет не вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата. Ему не хватило одного гола
2019.05.27 10:19
9
36-летний Квальярелла – лучший бомбардир Серии А. Он обошел Пентека, Сапату и Роналду
2019.05.27 00:30
5
Месси в шестой раз получит «Золотую бутсу»
2019.05.26 23:46
6
Роналду – лучший игрок сезона в Серии А
2019.05.19 06:56
1
Видео
Квальярелла забил 150-й гол в Серии А
2019.04.29 01:47
3
36-летний Квальярелла лидирует в гонке бомбардиров Серии А
2019.04.14 21:06
6
Пентек забил 21-й гол в Серии А и догнал Квальяреллу в гонке бомбардиров
2019.04.06 20:37
1
Квальярелла установил рекорд сборной Италии
2019.03.27 00:29
2
Квальярелла сыграл за сборную Италии впервые за 9 лет
2019.03.24 01:18
4
Манчини – о вызове Квальяреллы в сборную Италии: «Он стареет, но я не мог ему не позвонить»
2019.03.18 11:52
6
Квальярелла возглавил гонку бомбардиров Серии А, обойдя Роналду и Пентека
2019.03.10 19:57
Роналду забил 17-й гол в Серии А и обогнал Квальяреллу в гонке бомбардиров
2019.02.03 01:23
2
Квальярелла получил вызов в сборную Италии. Форварду 36 лет
2019.02.01 18:29
2
35-летний Квальярелла – лидер гонки бомбардиров в Серии А. Он опережает Роналду
2019.01.27 07:23
1
Квальярелла повторил рекорд Батистуты, забив в 11-ти играх Серии А подряд
2019.01.26 20:49
3
Квальярелла догнал Роналду в гонке бомбардиров Серии А
2019.01.20 20:12
1
Серия А. «Ювентус» обыграл «Сампдорию», Квальярелла повторил голевую серию 13-летней давности
2018.12.29 16:26
8
«Милан» после неудачи с Ибрагимовичем хочет подписать 35-летнего Квальяреллу
2018.12.10 16:59
6
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2
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