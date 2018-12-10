«Милан» после неудачи с Ибрагимовичем хочет подписать 35-летнего Квальяреллу

«Милан» рассматривает переход нападающего «Сампдории» Фабио Квальяреллы в зимнее трансферное окно.

Итальянский клуб переключил свое внимание на 35-летнего футболиста после того, как не смог подписать форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

Красно-черные все еще хотят пополнить свой состав опытным нападающим и уже провели разведочные переговоры с агентом Квальяреллы Беппе Боццо. «Милан» надеется арендовать итальянца на полгода с возможностью продления еще на сезон.

В текущей кампании Квальярелла провел за «Сампдорию» 14 матчей в Серии А, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.