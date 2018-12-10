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    • «Милан» после неудачи с Ибрагимовичем хочет подписать 35-летнего Квальяреллу

    «Милан» после неудачи с Ибрагимовичем хочет подписать 35-летнего Квальяреллу

    «Милан» рассматривает переход нападающего «Сампдории» Фабио Квальяреллы в зимнее трансферное окно.

    Итальянский клуб переключил свое внимание на 35-летнего футболиста после того, как не смог подписать форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

    Красно-черные все еще хотят пополнить свой состав опытным нападающим и уже провели разведочные переговоры с агентом Квальяреллы Беппе Боццо. «Милан» надеется арендовать итальянца на полгода с возможностью продления еще на сезон.

    В текущей кампании Квальярелла провел за «Сампдорию» 14 матчей в Серии А, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    10.12.2018 16:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +64

      baltica 11 декабря 2018, 12:24

      Опять на стариков потянуло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7798

      mihail200606 10 декабря 2018, 20:38

      а помоложе найти нельзя что ли?гаттузо можно выпустить еще ...

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 10 декабря 2018, 20:34

      Вы еще Роберто Баджо пригласите для полной звездной фантазии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4625

      la verdad 10 декабря 2018, 20:03

      Марадону подпишите!!! Будет самым адекватным в вашем "суперклубе" :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 10 декабря 2018, 18:14

      милан совсем с ума сошел

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 10 декабря 2018, 17:10

      Может лучше Тотти?

      0
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