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    Серия А. «Ювентус» обыграл «Сампдорию», Квальярелла повторил голевую серию 13-летней давности

    Встреча 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус»«Сампдория» завершилась со счетом 2:1.

    В составе туринского клуба дубль оформил нападающий Криштиану Роналду. За генуэзцев в девятом матче чемпионата подряд отличился Фабио Квальярелла — это первый подобный случай с 2005-го года.

    Роналду провел 14-й гол в текущем сезоне и вышел на первое место в списке бомбардиров, также установив рекорд результативности среди португальцев.

    Команда Массимилиано Аллегри набрала 53 очка и продолжила лидерство в турнирной таблице. Игроки Марко Джампаоло с 29-ю баллами остались на пятой строчке.

    Италия. Серия А. 19-й тур

    Ювентус – Сампдория – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Роналду, 2; 1:1 – Квальярелла, 33 (с пенальти); 2:1 – Роналду, 65 (с пенальти).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +41725

      Рубик Докоян 9 секунд назад

      Этот матч ещё раз наглядно показал, что ВАР не панацея в принятии правильного решения. Судья может надцать раз просматривать по монитору эпизод, но если для него рука на "дворовом" уровне и не важно попал мяч в руку или была игра рукой, он назначает пенальти.

      0
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      Рейтинг: +1277

      МВС 18 минут назад

      Победа,конечно,это здорово.но именно такая не приносит истинной радости.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +44027

      zigbert 49 минут назад

      Хорошо играла Сампдория в этом матче. Никак не заслуживала она поражения.

      1
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      Рейтинг: +89

      Aaisberg 56 минут назад

      Всем по рекорду.

      0
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      Рейтинг: +18

      doctorx 1 час назад

      статья бред!!!!!!!!!!!!!!!!!

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