Серия А. «Ювентус» обыграл «Сампдорию», Квальярелла повторил голевую серию 13-летней давности

Встреча 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Сампдория» завершилась со счетом 2:1.

В составе туринского клуба дубль оформил нападающий Криштиану Роналду. За генуэзцев в девятом матче чемпионата подряд отличился Фабио Квальярелла — это первый подобный случай с 2005-го года.

Роналду провел 14-й гол в текущем сезоне и вышел на первое место в списке бомбардиров, также установив рекорд результативности среди португальцев.

Команда Массимилиано Аллегри набрала 53 очка и продолжила лидерство в турнирной таблице. Игроки Марко Джампаоло с 29-ю баллами остались на пятой строчке.

Италия. Серия А. 19-й тур

Ювентус – Сампдория – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Роналду, 2; 1:1 – Квальярелла, 33 (с пенальти); 2:1 – Роналду, 65 (с пенальти).

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