36-летний Квальярелла – лучший бомбардир Серии А. Он обошел Пентека, Сапату и Роналду

«Сампдория» обыграла «Ювентус» со счетом 2:0 в заключительном туре чемпионата Италии.

Нападающий Фабио Квальярелла вышел в стартовом составе хозяев и без результативных действий был заменен Маноло Габбиадини на 78-й минуте.

36-летний итальянец с 26-ю голами (девять с пенальти) стал лучшим бомбардиром сезона.

По этому показателю он обошел Кшиштофа Пентека («Дженоа»/«Милан» – 22 с игры, 2 с пенальти), Дувана Сапату («Аталанта» – 22/1) и Криштиану Роналду («Ювентуса» – 21/5).

Квальярелла перешел в «Сампдорию» в июле 2016 года из «Торино» за 2,7 миллиона евро. Прежде выступал среди прочих за «Удинезе», «Ювентус», «Наполи».

Мяч в ворота «Лацио» (1:2, 34-й тур) в апреле стал для него 150-м в чемпионате Италии.

Квальяреллу шантажировали и уничтожали, а теперь он забивает больше Роналду