Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    36-летний Квальярелла – лучший бомбардир Серии А. Он обошел Пентека, Сапату и Роналду

    «Сампдория» обыграла «Ювентус» со счетом 2:0 в заключительном туре чемпионата Италии.

    Нападающий Фабио Квальярелла вышел в стартовом составе хозяев и без результативных действий был заменен Маноло Габбиадини на 78-й минуте.

    36-летний итальянец с 26-ю голами (девять с пенальти) стал лучшим бомбардиром сезона.

    По этому показателю он обошел Кшиштофа Пентека («Дженоа»/«Милан» – 22 с игры, 2 с пенальти), Дувана Сапату («Аталанта» – 22/1) и Криштиану Роналду («Ювентуса» – 21/5).

    • Квальярелла перешел в «Сампдорию» в июле 2016 года из «Торино» за 2,7 миллиона евро. Прежде выступал среди прочих за «Удинезе», «Ювентус», «Наполи».
    • Мяч в ворота «Лацио» (1:2, 34-й тур) в апреле стал для него 150-м в чемпионате Италии.

    Квальяреллу шантажировали и уничтожали, а теперь он забивает больше Роналду

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71012
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru