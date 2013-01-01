36-летний Квальярелла лидирует в гонке бомбардиров Серии А

«Сампдория» обыграла «Дженоа» в 32-м туре чемпионата Италии со счетом 2:0.

На 53-й минуте нападающий Фабио Квальярелла реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Гол стал для 36-летнего итальянца 22-м в текущем розыгрыше турнира. По этому показателю он обогнал форварда «Милана» Кшиштофа Пентека, который прежде возглавлял список с 21-м мячом.

У Дувана Сапаты («Аталанта») 20 голов, Криштиану Роналду («Ювентус») забил 19.

В марте Квальярелла забил в матче отборочного цикла Евро-2020 Италия – Лихтенштейн (6:0) и стал самым возрастным автором гола в истории национальной команды.

Квальяреллу шантажировали и уничтожали, а теперь он забивает больше Роналду