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    36-летний Квальярелла лидирует в гонке бомбардиров Серии А

    «Сампдория» обыграла «Дженоа» в 32-м туре чемпионата Италии со счетом 2:0.

    На 53-й минуте нападающий Фабио Квальярелла реализовал пенальти и установил окончательный счет.

    Гол стал для 36-летнего итальянца 22-м в текущем розыгрыше турнира. По этому показателю он обогнал форварда «Милана» Кшиштофа Пентека, который прежде возглавлял список с 21-м мячом.

    У Дувана Сапаты («Аталанта») 20 голов, Криштиану Роналду («Ювентус») забил 19.

    • В марте Квальярелла забил в матче отборочного цикла Евро-2020 ИталияЛихтенштейн (6:0) и стал самым возрастным автором гола в истории национальной команды.

    Квальяреллу шантажировали и уничтожали, а теперь он забивает больше Роналду

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +68510

      Рубик Докоян 1 час назад

      Возраст и его результативность вызывают уважение, как и сама игра.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Cules2013 2 часа назад

      у него половина голов с пенальти

      2
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      ...
      Рейтинг: +50

      Dosya85 > Cules2013 4 минуты назад

      И? 15 голов с игры для его возраста отличный показатель. Да и пенальти тоже еще надо уметь забить

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