Квальярелла повторил рекорд Батистуты, забив в 11-ти играх Серии А подряд

Да уж, имя Батистуты звучит сейчас редко, а когда-то гениальный игрок был. А паренёк-то разыгрался, наверное гвоздик для бутс так и не нашёл. Кдачи и красивого футбола.
Форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла стал автором первого гола в игре 21-го тура Серии А против «Удинезе».
35-летний нападающий повторил достижение аргентинца Габриэля Батистуты, который в 1994 году забивал на протяжении 11-ти матчей чемпионата Италии подряд. В этих играх итальянец забил 13 мячей.
- После первого тайма «Сампдория» выигрывает у «Удинезе» со счетом 1:0.
- В этом сезоне Квальярелла забил 15 мячей и сделал пять результативных передач в 22 играх за «Сампдорию».