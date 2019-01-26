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    Квальярелла повторил рекорд Батистуты, забив в 11-ти играх Серии А подряд

    Форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла стал автором первого гола в игре 21-го тура Серии А против «Удинезе».

    35-летний нападающий повторил достижение аргентинца Габриэля Батистуты, который в 1994 году забивал на протяжении 11-ти матчей чемпионата Италии подряд. В этих играх итальянец забил 13 мячей.

    • После первого тайма «Сампдория» выигрывает у «Удинезе» со счетом 1:0.
    • В этом сезоне Квальярелла забил 15 мячей и сделал пять результативных передач в 22 играх за «Сампдорию».

    Источник: Opta

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    26.01.2019 20:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 26 января 2019, 23:04

      Да уж, имя Батистуты звучит сейчас редко, а когда-то гениальный игрок был. А паренёк-то разыгрался, наверное гвоздик для бутс так и не нашёл. Кдачи и красивого футбола.

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      Рейтинг: +129

      Юрбан-Зенит 26 января 2019, 21:15

      Вторая молодость у парнишки

      1
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Юрбан-Зенит 26 января 2019, 21:33

      Да, его несколько лет назад в зенит сватали, я тогда думал что уже завершающий карьеру игрок, а он вон что выдал

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