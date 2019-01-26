Квальярелла повторил рекорд Батистуты, забив в 11-ти играх Серии А подряд

Форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла стал автором первого гола в игре 21-го тура Серии А против «Удинезе».

35-летний нападающий повторил достижение аргентинца Габриэля Батистуты, который в 1994 году забивал на протяжении 11-ти матчей чемпионата Италии подряд. В этих играх итальянец забил 13 мячей.