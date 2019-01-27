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    35-летний Квальярелла – лидер гонки бомбардиров в Серии А. Он опережает Роналду

    Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла сделал дубль в ворота «Удинезе» (4:2) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

    35-летний футболист забил 15-й и 16-й гол в Серии А и обошел в гонке бомбардиров турнира форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, на счету которого 14 мячей.

    Кроме того, Квальярелла повторил рекорд Габриэля Батистуты, забив в 11-ти играх чемпионата подряд.

    • 31 января игроку исполнится 36 лет.
    • Контракт Квальяреллы с «Сампдорией» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2019 07:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 27 января 2019, 12:07

      Это ответ всем пиз......м по поводу тотального омоложения составов команд.

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