35-летний Квальярелла – лидер гонки бомбардиров в Серии А. Он опережает Роналду

Это ответ всем пиз......м по поводу тотального омоложения составов команд.
Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла сделал дубль в ворота «Удинезе» (4:2) в матче 21-го тура чемпионата Италии.
35-летний футболист забил 15-й и 16-й гол в Серии А и обошел в гонке бомбардиров турнира форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, на счету которого 14 мячей.
Кроме того, Квальярелла повторил рекорд Габриэля Батистуты, забив в 11-ти играх чемпионата подряд.
- 31 января игроку исполнится 36 лет.
- Контракт Квальяреллы с «Сампдорией» рассчитан до лета 2020 года.