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    Квальярелла сыграл за сборную Италии впервые за 9 лет

    Нападающий Фабио Квальярелла сыграл в матче отбора Евро-2020 против Финляндии (2:0). Футболист вышел на поле на 80-й минуте встречи. Это его первая игра за сборную с 17 ноября 2010 года.

    «Это оставит потрясающие воспоминания: вернуться в сборную на стадионе, где я пережил так много теплых моментов. Сложно подобрать слова. Могу только поблагодарить всех», – цитирует футболиста официальный твиттер сборной Италии.

    • Футболисту 36 лет.
    • На клубном уровне он выступает за «Сампдорию».
    • В текущем сезоне Серии А он сыграл в 27 матчах, забил 21 гол и отдал семь голевых передач.

    Источник: Gracenote Live

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    Сегодня, 01:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1466

      Черкизовский Кот 1 час назад

      В Италии тенденция 21 века - ветераны снова начинают много забивать: Тотти, Тони, Ди Натале, Куальярелла... И как же хорошо, что хотя бы один из них смог вернуться в сборную! Forza, Fabio!!!

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      Рейтинг: +22

      Реал уе не тот. 1 час назад

      Фабио Квальярелла - как никто заслуживает уважение.
      В 36 творить такое голевое пиршество что тренер Италии не мог его не позвать выступить за сборную,ФАБИо как мотиватор для любого молодого игрока.

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