Квальярелла сыграл за сборную Италии впервые за 9 лет

Нападающий Фабио Квальярелла сыграл в матче отбора Евро-2020 против Финляндии (2:0). Футболист вышел на поле на 80-й минуте встречи. Это его первая игра за сборную с 17 ноября 2010 года.

«Это оставит потрясающие воспоминания: вернуться в сборную на стадионе, где я пережил так много теплых моментов. Сложно подобрать слова. Могу только поблагодарить всех», – цитирует футболиста официальный твиттер сборной Италии.