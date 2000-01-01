Квальярелла сыграл за сборную Италии впервые за 9 лет

В Италии тенденция 21 века - ветераны снова начинают много забивать: Тотти, Тони, Ди Натале, Куальярелла... И как же хорошо, что хотя бы один из них смог вернуться в сборную! Forza, Fabio!!!
Нападающий Фабио Квальярелла сыграл в матче отбора Евро-2020 против Финляндии (2:0). Футболист вышел на поле на 80-й минуте встречи. Это его первая игра за сборную с 17 ноября 2010 года.
«Это оставит потрясающие воспоминания: вернуться в сборную на стадионе, где я пережил так много теплых моментов. Сложно подобрать слова. Могу только поблагодарить всех», – цитирует футболиста официальный твиттер сборной Италии.
- Футболисту 36 лет.
- На клубном уровне он выступает за «Сампдорию».
- В текущем сезоне Серии А он сыграл в 27 матчах, забил 21 гол и отдал семь голевых передач.