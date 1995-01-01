Пентек забил 21-й гол в Серии А и догнал Квальяреллу в гонке бомбардиров

«Ювентус» принимает «Милан» в матче 31-го тура Серии А (1:1).
В составе миланского клуба гол забил форвард Кшиштоф Пентек, это его 21-й гол в текущем розыгрыше чемпионата. Он догнал нападающего «Сампдории» Фабио Квальяреллу в гонке бомбардиров.
- Фабио Квальярелла («Сампдория») – 21 гол в 29 матчах, восемь с пенальти
- Кшиштоф Пентек («Милан») – 21 гол в 30 матчах, два с пенальти
- Дуван Сапата («Аталанта») – 20 голов в 30 матчах, один с пенальти
- Криштиану Роналду («Ювентус») – 19 голов в 26 матчах, пять с пенальти
- Аркадуиш Милик («Наполи») – 16 голов в 27 матчах, ни одного с пенальти
Пентек перешел в «Милан» в январе 2019 года. В первой половине сезона он играл за «Дженоа». Всего в «Милане» он забил девять голов в 13 матчах (Серия А и Кубок).