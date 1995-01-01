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    Пентек забил 21-й гол в Серии А и догнал Квальяреллу в гонке бомбардиров

    «Ювентус» принимает «Милан» в матче 31-го тура Серии А (1:1).

    В составе миланского клуба гол забил форвард Кшиштоф Пентек, это его 21-й гол в текущем розыгрыше чемпионата. Он догнал нападающего «Сампдории» Фабио Квальяреллу в гонке бомбардиров.

    1. Фабио Квальярелла («Сампдория») – 21 гол в 29 матчах, восемь с пенальти
    2. Кшиштоф Пентек («Милан») – 21 гол в 30 матчах, два с пенальти
    3. Дуван Сапата («Аталанта») – 20 голов в 30 матчах, один с пенальти
    4. Криштиану Роналду («Ювентус») – 19 голов в 26 матчах, пять с пенальти
    5. Аркадуиш Милик («Наполи») – 16 голов в 27 матчах, ни одного с пенальти

    Пентек перешел в «Милан» в январе 2019 года. В первой половине сезона он играл за «Дженоа». Всего в «Милане» он забил девять голов в 13 матчах (Серия А и Кубок).

    Источник: Официальный сайт Серии А

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