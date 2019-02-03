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    Роналду забил 17-й гол в Серии А и обогнал Квальяреллу в гонке бомбардиров

    «Ювентус» в матче 22-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Пармой» (3:3).

    Нападающий туринцев Криштиану Роналду сделал в этой встрече дубль.

    Это 16-й и 17-й голы португальца в 22 играх Серии А в нынешнем сезоне. Он обогнал форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллу (16 голов в 21 игре) и вышел на первое место в гонке бомбардиров.

    • Роналду перешел в «Юве» летом 2018 года из «Реала» за 100 миллионов евро.
    • 37-летний Квальярелла выступает за «Сампдорию» с 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2019 01:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 11:38

      Хотя Ювентус и не одержал победу ,повод по радоваться у Роналду есть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 февраля 2019, 09:49

      раззабивался прямо

      2
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