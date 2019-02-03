Роналду забил 17-й гол в Серии А и обогнал Квальяреллу в гонке бомбардиров

Хотя Ювентус и не одержал победу ,повод по радоваться у Роналду есть.
«Ювентус» в матче 22-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Пармой» (3:3).
Нападающий туринцев Криштиану Роналду сделал в этой встрече дубль.
Это 16-й и 17-й голы португальца в 22 играх Серии А в нынешнем сезоне. Он обогнал форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллу (16 голов в 21 игре) и вышел на первое место в гонке бомбардиров.
- Роналду перешел в «Юве» летом 2018 года из «Реала» за 100 миллионов евро.
- 37-летний Квальярелла выступает за «Сампдорию» с 2016 года.