Роналду забил 17-й гол в Серии А и обогнал Квальяреллу в гонке бомбардиров

«Ювентус» в матче 22-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Пармой» (3:3).

Нападающий туринцев Криштиану Роналду сделал в этой встрече дубль.

Это 16-й и 17-й голы португальца в 22 играх Серии А в нынешнем сезоне. Он обогнал форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллу (16 голов в 21 игре) и вышел на первое место в гонке бомбардиров.