Квальярелла получил вызов в сборную Италии. Форварду 36 лет

Манчини в курсе или нет, но у Мерета рука сломана, а дальше косячники и лавочники, да и сам тренер с приветом
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил список футболистов, вызванных на тренировочный сбор в Коверчано, который состоится 4-5 февраля.
В состав вошел 36-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла. В последний раз он приглашался в национальную команду в 2015 году.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Сальваторе Сиригу, Алекс Мерет.
Защитники: Алессандро Бастони, Кристиано Бираги, Джорджо Кьеллини, Андреа Конти, Доменико Кришито, Маттиа де Шильо, Алессандро Флоренци, Армандо Иццо, Мануэль Лаццари, Алессио Романьоли, Леонардо Спинаццола.
Полузащитники: Николо Барелла, Марко Бенасси, Бриан Кристанте, Роберто Гальярдини, Лоренцо Пеллегринни, Стефано Сенси, Сандро Тонали, Николо Дзаниоло.
Нападающие: Доменико Берарди, Федерико Бернардески, Федерико Кьеза, Стефан Эль-Шаарави, Роберто Инглесе, Лоренцо Инсинье, Мойс Кин, Кевин Ласанья, Марко Политано, Фабио Квальярелла.