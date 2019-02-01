Квальярелла получил вызов в сборную Италии. Форварду 36 лет

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил список футболистов, вызванных на тренировочный сбор в Коверчано, который состоится 4-5 февраля.

В состав вошел 36-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла. В последний раз он приглашался в национальную команду в 2015 году.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Сальваторе Сиригу, Алекс Мерет.

Защитники: Алессандро Бастони, Кристиано Бираги, Джорджо Кьеллини, Андреа Конти, Доменико Кришито, Маттиа де Шильо, Алессандро Флоренци, Армандо Иццо, Мануэль Лаццари, Алессио Романьоли, Леонардо Спинаццола.

Полузащитники: Николо Барелла, Марко Бенасси, Бриан Кристанте, Роберто Гальярдини, Лоренцо Пеллегринни, Стефано Сенси, Сандро Тонали, Николо Дзаниоло.

Нападающие: Доменико Берарди, Федерико Бернардески, Федерико Кьеза, Стефан Эль-Шаарави, Роберто Инглесе, Лоренцо Инсинье, Мойс Кин, Кевин Ласанья, Марко Политано, Фабио Квальярелла.