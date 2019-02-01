Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Квальярелла получил вызов в сборную Италии. Форварду 36 лет

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил список футболистов, вызванных на тренировочный сбор в Коверчано, который состоится 4-5 февраля.

    В состав вошел 36-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла. В последний раз он приглашался в национальную команду в 2015 году.

    Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Сальваторе Сиригу, Алекс Мерет.

    Защитники: Алессандро Бастони, Кристиано Бираги, Джорджо Кьеллини, Андреа Конти, Доменико Кришито, Маттиа де Шильо, Алессандро Флоренци, Армандо Иццо, Мануэль Лаццари, Алессио Романьоли, Леонардо Спинаццола.

    Полузащитники: Николо Барелла, Марко Бенасси, Бриан Кристанте, Роберто Гальярдини, Лоренцо Пеллегринни, Стефано Сенси, Сандро Тонали, Николо Дзаниоло.

    Нападающие: Доменико Берарди, Федерико Бернардески, Федерико Кьеза, Стефан Эль-Шаарави, Роберто Инглесе, Лоренцо Инсинье, Мойс Кин, Кевин Ласанья, Марко Политано, Фабио Квальярелла.

    Источник: Твиттер сборной Италии

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2019 18:29
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 1 февраля 2019, 19:58

      Манчини в курсе или нет, но у Мерета рука сломана, а дальше косячники и лавочники, да и сам тренер с приветом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 1 февраля 2019, 19:26

      Сборная Италии в целом очень помолодела, нужен был батька. Тем более играет здорово. А вообще состав странный. Кин, пусть и перспективный, всего 76 минут за Юве провел. Ласанья забил только 3 мяча.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11