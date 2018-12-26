Манчини – о вызове Квальяреллы в сборную Италии: «Он стареет, но я не мог ему не позвонить»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил вызов в национальную команду форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы.

«Он продолжает забивать, поэтому я не мог не позвонить ему. Он стареет, это ясно, но я думаю, он все еще может помочь нам», – сказал Манчини.