Манчини – о вызове Квальяреллы в сборную Италии: «Он стареет, но я не мог ему не позвонить»

Он еще за сборную вывезет
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил вызов в национальную команду форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы.
«Он продолжает забивать, поэтому я не мог не позвонить ему. Он стареет, это ясно, но я думаю, он все еще может помочь нам», – сказал Манчини.
- Квальярелла не вызывался в сборную Италии с 2010 года.
- В текущем сезоне 36-летний футболист забил 21 гол в 27 матчах Серии А и является лучшим бомбардиром турнира.
- Сборная Италии в марте проведет игры квалификации Евро-2020 с Финляндией и Лихтенштейном.