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    Манчини – о вызове Квальяреллы в сборную Италии: «Он стареет, но я не мог ему не позвонить»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил вызов в национальную команду форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы.

    «Он продолжает забивать, поэтому я не мог не позвонить ему. Он стареет, это ясно, но я думаю, он все еще может помочь нам», – сказал Манчини.

    • Квальярелла не вызывался в сборную Италии с 2010 года.
    • В текущем сезоне 36-летний футболист забил 21 гол в 27 матчах Серии А и является лучшим бомбардиром турнира.
    • Сборная Италии в марте проведет игры квалификации Евро-2020 с Финляндией и Лихтенштейном.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1401

      BlackMurder 33 минуты назад

      Он еще за сборную вывезет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +203

      sergeyshubin 2 часа назад

      Хрена статистика!!! Мне 35 я 90 минут просто бегать не смогу)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60241

      zigbert 3 часа назад

      Если игрок дает результат - возраст не помеха.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5722

      Cules2013 4 часа назад

      Логично - вызывать нужно тех, кто показывает наилучшую форму здесь и сейчас. Будь-то 18 лет игроку или 36. Квальярелла сейчас лучший бомбардир Серии А, не много ни мало.

      1
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      Рейтинг: +22

      SummerHAze 6 часов назад

      такие футболисты нужны в раздевалке. Тем более идет перестройка в команде много молодых игроков.

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