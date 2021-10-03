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    Варрен Тшимбембе - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Варрен
    Фамилия Тшимбембе
    Команда Метц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 апреля 1998 (25 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2022 46' -90' Метц (Метц) 0:2 Ницца (Ницца)
    16.01.2022 88' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Метц (Метц)
    09.01.2022 1' -68' Метц (Метц) 0:2 Страсбур (Страсбур)
    22.12.2021 90' -90' Лион (Лион) 1:1 Метц (Метц)
    12.12.2021 84' -90' Метц (Метц) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    05.12.2021 Был в запасе Монако (Монако) 4:0 Метц (Метц)
    01.12.2021 Был в запасе Метц (Метц) 1:3 Монпелье (Монпелье)
    21.11.2021 Был в запасе Метц (Метц) 3:3 Бордо (Бордо)
    17.10.2021 57' -90' Метц (Метц) 0:3 Ренн (Ренн)
    03.10.2021 Был в запасе Анжер (Анжер) 3:2 Метц (Метц)
    26.09.2021 89' -90' Брест (Брест) 1:2 Метц (Метц)
    22.09.2021 Был в запасе Метц (Метц) 1:2 ПСЖ (Париж)
    17.09.2021 46' -90' Страсбур (Страсбур) 3:0 Метц (Метц)
    12.09.2021 Был в запасе Метц (Метц) 0:2 Труа (Труа)
    29.08.2021 90' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:2 Метц (Метц)
    22.08.2021 Был в запасе Метц (Метц) 1:1 Реймс (Реймс)
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