Варрен Тшимбембе - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Варрен
|Фамилия
|Тшимбембе
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 1998 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Варрен
|Фамилия
|Тшимбембе
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 1998 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.01.2022
|46' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|Ницца (Ницца)
|16.01.2022
|88' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Метц (Метц)
|09.01.2022
|1' -68'
|Метц (Метц)
|0:2
|Страсбур (Страсбур)
|22.12.2021
|90' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Метц (Метц)
|12.12.2021
|84' -90'
|Метц (Метц)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|4:0
|Метц (Метц)
|01.12.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:3
|Монпелье (Монпелье)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|3:3
|Бордо (Бордо)
|17.10.2021
|57' -90'
|Метц (Метц)
|0:3
|Ренн (Ренн)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|3:2
|Метц (Метц)
|26.09.2021
|89' -90'
|Брест (Брест)
|1:2
|Метц (Метц)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|17.09.2021
|46' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|3:0
|Метц (Метц)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:2
|Труа (Труа)
|29.08.2021
|90' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:2
|Метц (Метц)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:1
|Реймс (Реймс)