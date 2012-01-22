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Франческо Марианини
Статистика
Франческо Марианини - статистика
Завершил карьеру
6 мая 1979 (47), Пиза
#18 | Полузащитник
185 см | 74 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Новара
13
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0 : 3
22.01.2012
Милан
66' - 90'
78'
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3 : 1
15.01.2012
Новара
59' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Новара
0 : 3
08.01.2012
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Новара
2 : 2
21.12.2011
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
2 : 0
18.12.2011
Новара
1' - 55'
44'
Италия. Серия А, 15 тур
Новара
1 : 1
11.12.2011
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
3 : 0
05.12.2011
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Новара
2 : 1
26.11.2011
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1 : 0
20.11.2011
Новара
1' - 87'
Италия. Серия А, 11 тур
Новара
0 : 2
05.11.2011
Рома
1' - 75'
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 1
30.10.2011
Новара
1' - 90'
13'
Италия. Серия А, 9 тур
Новара
1 : 1
26.10.2011
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
3 : 0
23.10.2011
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Новара
0 : 2
16.10.2011
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Новара
3 : 3
02.10.2011
Катания
1' - 34'
Италия. Серия А, 4 тур
Новара
3 : 1
20.09.2011
Интер
66' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
2 : 1
17.09.2011
Новара
1' - 67'
Италия. Серия А, 2 тур
Кьево
2 : 2
11.09.2011
Новара
1' - 90'
27'
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