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Кристиано Дзанетти
Статистика
Кристиано Дзанетти - статистика
Завершил карьеру
10 апреля 1977 (49)
#14 | Полузащитник
182 см | 79 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брешиа
8
0
0
1
0
Фиорентина
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
0 : 1
23.04.2011
Милан
1' - 72'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
3 : 0
17.04.2011
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
1 : 1
10.04.2011
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Брешиа
3 : 1
02.04.2011
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Брешиа
2 : 2
27.02.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0 : 0
20.02.2011
Брешиа
1' - 90'
82'
Италия. Серия А, 24 тур
Брешиа
2 : 0
06.02.2011
Бари
1' - 46'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
1 : 1
02.02.2011
Брешиа
1' - 67'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
0 : 0
15.01.2011
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 1
06.01.2011
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2 : 1
11.12.2010
Фиорентина
46' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
1 : 0
05.12.2010
Кальяри
73' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
1 : 2
03.10.2010
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
22.09.2010
Фиорентина
1' - 65'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
18.09.2010
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
1 : 0
12.09.2010
Фиорентина
1' - 56'
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
1 : 1
29.08.2010
Наполи
1' - 90'
80'
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