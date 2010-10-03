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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Палермо
Фиорентина - Палермо: обзор матча 03 октября 2010
Фиорентина
03.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Палермо
58'
А. Джилардино
20'
Й. Иличич
37'
Х. Пасторе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Палермо
Замена
М. Маккароне
️️️️
Х. Пасторе
Замена
П. Касами
️️️️
Й. Иличич
Замена
М. Болатти
️️️️
А. Черчи
Красная карточка
Р. Монтоливо
Замена
А. Эрнандес
️️️️
М. Пинилья
Желтая карточка
А. Льяич
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
ГОЛ! 1:2!
А. Джилардино
Пас отдал
М. Сантана
Замена
М. Сантана
️️️️
М. Маркьонни
Замена
Д. Комотто
️️️️
Л. Де Сильвестри
ГОЛ! 0:2!
Х. Пасторе
Пас отдал
А. Ночерино
20'
ГОЛ! 0:1!
Й. Иличич
Пас отдал
М. Пинилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
22
Адем Льяич
АП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
23
Марио Болатти
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4-3-1-2
1
Фрей
21
Паскуаль
5
Гамберини
3
Кролдруп
29
Де Сильвестри
18
Монтоливо
33
Донадель
32
Маркьонни
22
Льяич
19
Джилардино
7
Черчи
4-3-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
6
Муньос
83
Бово
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
23
Ночерино
25
Бачинович
15
Пасторе
72
Иличич
51
Пинилья
29
Де Сильвестри
16
Комотто
16
Комотто
29
Де Сильвестри
32
Маркьонни
11
Сантана
11
Сантана
32
Маркьонни
7
Черчи
23
Болатти
23
Болатти
7
Черчи
72
Иличич
23
Касами
23
Касами
72
Иличич
51
Пинилья
11
Эрнандес
11
Эрнандес
51
Пинилья
15
Пасторе
7
Маккароне
7
Маккароне
15
Пасторе
Остались в запасе
Фиорентина
Палермо
1
Артур Боруц
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
22
Франческо Бенусси
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Фиорентина - Палермо
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
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