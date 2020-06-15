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Кристофер Самба
Новости
Кристофер Самба - новости
Завершил карьеру
28 марта 1984 (42)
#4 | Защитник
194 см | 94 кг
Конго | Франция
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Публикации
Видео
Экс-защитник «Анжи» и «Динамо»: «В России было холодно, но деньги согревали»
29 апреля
3
Самба – о расизме в России: «Люди считали, что я ничего не стою, ведь я чeрный»
2020.06.15 09:31
8
Бывший защитник московского «Динамо» тренируется с «Астон Виллой»
2017.02.22 12:28
1
Гатагов: «В «Динамо» Джуджаку ставили резиновый фаллоимитатор на шкафчик»
2017.01.17 07:28
12
Самба: «В России трудно сохранять идеальный вес. Уж больно классно кормят»
2016.12.26 08:30
11
Самба: «Хиддинк – просто чума. Тренер и человек топ-уровня»
2016.12.26 01:50
3
Экс-игрок «Динамо» Самба пополнил ряды «Панатинаикоса»
2016.09.01 09:48
1
«Динамо» объявило об уходе Габулова и Самба
2016.06.07 21:17
12
Самба покинет «Динамо»
2016.05.22 19:35
3
Самба хочет играть в Китае или ОАЭ
2016.05.18 12:06
4
Самба и Хольмен не примут участия в матче с «Кубанью»
2016.05.15 22:37
4
Самба: «Напрасно Кокорин не уехал на Запад, где мог бы совершенствоваться»
2016.05.07 07:11
11
Самба не хочет продлевать контракт с «Динамо»
2016.04.25 09:47
12
Самба: «Чувствую себя хорошо и готов помочь «Динамо»
2016.04.24 20:16
Видео
Кобелев: «Выздоровление Самба вселяет оптимизм»
2016.04.07 10:54
2
Самба: «Я остаюсь игроком «Динамо»
2016.03.14 15:13
4
«Динамо» планирует расстаться с Самба зимой
2016.01.11 00:10
2
Губочан и Самба могут оказаться в «Лацио»
2015.12.27 21:30
2
Шигаев: «Динамо» удержится в Премьер-лиге, тут без вариантов»
2015.12.23 11:21
2
С «Динамо» снят запрет на регистрацию новых футболистов
2015.12.15 18:29
1
Самба потребуется операция
2015.10.22 18:15
1
Самба лечится от межпозвоночной грыжи
2015.09.22 17:57
1
Галямин: «Кокорин уйдет из «Динамо» зимой»
2015.09.13 10:18
3
«Динамо» дозаявило Самба
2015.08.31 19:31
1
Самба вернулся в общую группу
2015.08.26 17:29
«Динамо» будет пытаться продать Самба
2015.08.16 20:14
Агент Самба: «Нет такого, что мы отчаянно желаем покинуть «Динамо»
2015.08.10 17:33
2
Арвеладзе о Самба: «Мне нужен футболист, а не боксер-тяжеловес»
2015.08.10 11:32
3
Самба разрешили искать себе новый клуб
2015.08.08 20:22
5
Самба не будет в «Трабзонспоре»
2015.08.07 18:38
14
1
2
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