С «Динамо» снят запрет на регистрацию новых футболистов

«Динамо» получило от Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза разрешение на регистрацию новых игроков в ближайшее трансферное окно.

«Все ранее наложенные в качестве обеспечительной меры запреты с «Динамо» были сняты в связи с надлежащим исполнением клубом решений, принятых палатой», – сказал председатель палаты Константин Ляхов.

В сентябре бело-голубых обязали погасить все долги по трансферу Томаша Губочана из «Зенита», а также за переходы Игоря Денисова, Кристофера Самба и Владимира Габулова из «Анжи». В ноябре «Динамо» запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед экс-наставником Станиславом Черчесовым.

В понедельник «Динамо» объявило о том, что долги перед «Зенитом», «Анжи» и Черчесовым погашены.