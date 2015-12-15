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    С «Динамо» снят запрет на регистрацию новых футболистов

    «Динамо» получило от Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза разрешение на регистрацию новых игроков в ближайшее трансферное окно.

    «Все ранее наложенные в качестве обеспечительной меры запреты с «Динамо» были сняты в связи с надлежащим исполнением клубом решений, принятых палатой», – сказал председатель палаты Константин Ляхов.

    В сентябре бело-голубых обязали погасить все долги по трансферу Томаша Губочана из «Зенита», а также за переходы Игоря Денисова, Кристофера Самба и Владимира Габулова из «Анжи». В ноябре «Динамо» запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед экс-наставником Станиславом Черчесовым.

    В понедельник «Динамо» объявило о том, что долги перед «Зенитом», «Анжи» и Черчесовым погашены.

    Источник: ТАСС

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    15.12.2015 18:29
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    Комментарии (2)
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    Black Giz
    1450335461
    Ну конечно штрафы в ГАИ подняли, долги выплатили))))
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    ologreds
    1694996588
    numo452041
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