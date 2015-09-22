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    Самба лечится от межпозвоночной грыжи

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев сообщил, что защитник клуба Кристофер Самба продолжает лечение от межпозвоночной грыжи.

    «Мы на него рассчитываем и хотим, чтобы он был в строю. Но доктора пока не могут говорить о точных сроках восстановления.

    Может ли Самба завершить карьеру? Мне сложно говорить, я не доктор. Но сами понимаете, травма серьезная.

    Если потребуется операция, это еще восстановиться надо будет. Если не потребуется, она может постоянно давать о себе знать. Сейчас лечим консервативно», – сказал Кобелев.

    Источник: ТАСС

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    22.09.2015 17:57
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    Комментарии (2)
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    Asbjorn
    1442939665
    Звиздец ему,если такие де доктора как и везде
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    ologreds
    1694997119
    numo443174
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