Самба лечится от межпозвоночной грыжи

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев сообщил, что защитник клуба Кристофер Самба продолжает лечение от межпозвоночной грыжи.

«Мы на него рассчитываем и хотим, чтобы он был в строю. Но доктора пока не могут говорить о точных сроках восстановления.

Может ли Самба завершить карьеру? Мне сложно говорить, я не доктор. Но сами понимаете, травма серьезная.

Если потребуется операция, это еще восстановиться надо будет. Если не потребуется, она может постоянно давать о себе знать. Сейчас лечим консервативно», – сказал Кобелев.