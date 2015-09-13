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    Галямин: «Кокорин уйдет из «Динамо» зимой»

    Бывший спортивный директор московского «Динамо» Дмитрий Галямин полагает, что нападающий бело-голубых Александр Кокорин покинет клуб в зимнее трансферное окно.

    – Кокорина провожали то в «Зенит», то в Англию. Почему он не уехал?

    – Думаю, он уедет зимой. Было очевидно, что в это трансферное окно Кокорин не уйдет. Много миллионов за него никто платить не хотел, а за маленькие деньги его не отпускали.

    Зимой сложится другая ситуация: «Динамо» будет заинтересовано в том, чтобы Кокорина продать, иначе летом он уйдет свободным агентом. Останется Саша в России или поедет за границу, зависит от того, как он будет играть.

    – Из «Динамо» должны уйти все высокооплачиваемые игроки?

    – Здесь все просто: например, у Денисова, Самба, Жиркова осталось по году контракта, всем им за 30. Самба уйдет на 100%, сомнений нет. Останутся ли Денисов или Жирков, зависит от условий, которые им предложат.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    13.09.2015 10:18
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    Комментарии (4)
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    bentlly
    1442137047
    А кому нужен такой (.....) игрок.......?
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    джон базелон
    1442139850
    Как игрок ноль,его и за бесплатно не возьмут,с такой зарплатой!
    Ответить
    kidd-75
    1442144594
    И Эля возвратится с Кокошкою домой..
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    ologreds
    1694997184
    numo442211
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