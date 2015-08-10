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    • Агент Самба: «Нет такого, что мы отчаянно желаем покинуть «Динамо»

    Агент Самба: «Нет такого, что мы отчаянно желаем покинуть «Динамо»

    Агент защитника «Динамо» Кристофера Самба Валид Бузид прокомментировал информацию о том, что его клиент не подошел турецкому «Трабзонспору».

    «Наша стратегия: если хороший клуб вроде «Динамо» обратится по поводу Самба, может, мы рассмотрим предложение. Но нет такого, что мы отчаянно желаем покинуть «Динамо». «Динамо» – хороший клуб, в который пришел новый хороший тренер.
    «Трабзонспор» для нас – неинтересный проект, потому что они вылетели в первом же для себя раунде квалификации Лиги Европы, уступив македонскому клубу.
    Они хотели заполучить Криса и делали все возможное, чтобы это произошло. Потом мы сказали, что у нас другие амбиции», – прокомментировал ситуацию агент игрока.

    Источник: Р-Спорт

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    10.08.2015 17:33
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    Комментарии (3)
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    commando
    1439217626
    Ну да,да,так и было,один говорят,что жиробас им не нужен,2ые,резко,ой,Динамо очень хороший клуб,не хотим никуда уходить.Никому ведь и не нужны.
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    7582145698
    1439278273
    Как обычно и рыбку съесть и на половой орган сесть...
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    ologreds
    1694997431
    numo438491
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