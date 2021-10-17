Андрей Евдокимов - статистика
#99 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Евдокимов
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 1999 (23 года)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Евдокимов
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 1999 (23 года)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|22
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:2
|Кубань (Краснодар)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Велес (Москва)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.11.2021
|1' -35'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|3:3
|Торпедо (Москва)
|13.11.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|06.11.2021
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|5:1
|Торпедо (Москва)
|31.10.2021
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|23.10.2021
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|17.10.2021
|1' -90'
|Велес (Москва)
|3:5
|Торпедо (Москва)
|51'
|13.10.2021
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|09.10.2021
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|03.10.2021
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|29.09.2021
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|25.09.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|19.09.2021
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|15.09.2021
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|3:3
|Томь (Томск)
|11.09.2021
|1' -46'
|Торпедо (Москва)
|2:2
|Факел (Воронеж)
|05.09.2021
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|29.08.2021
|1' -65'
|Торпедо (Москва)
|7:1
|Металлург Л (Липецк)
|17'
|21.08.2021
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|14.08.2021
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|8'
|08.08.2021
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|31.07.2021
|1' -89'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Текстильщик (Иваново)
|24.07.2021
|1' -89'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Алания (Владикавказ)
|17.07.2021
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|5:0
|Спартак-2 (Москва)
|10.07.2021
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Торпедо (Москва)