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    Андрей Евдокимов - статистика

    #99 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Евдокимов
    Команда Торпедо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 марта 1999 (23 года)
    Рост 191
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 22 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:2 Кубань (Краснодар)
    07.05.2022 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:0 Велес (Москва)
    27.11.2021 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    21.11.2021 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.11.2021 1' -35' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 3:3 Торпедо (Москва)
    13.11.2021 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:1 Торпедо (Москва)
    06.11.2021 1' -90' Алания (Владикавказ) 5:1 Торпедо (Москва)
    31.10.2021 1' -90' Спартак-2 (Москва) 0:1 Торпедо (Москва)
    23.10.2021 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Енисей (Красноярск)
    17.10.2021 1' -90' Велес (Москва) 3:5 Торпедо (Москва)
    51'
    13.10.2021 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:1 Торпедо (Москва)
    09.10.2021 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    03.10.2021 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Торпедо (Москва)
    29.09.2021 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    25.09.2021 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Торпедо (Москва)
    19.09.2021 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    15.09.2021 Был в запасе Торпедо (Москва) 3:3 Томь (Томск)
    11.09.2021 1' -46' Торпедо (Москва) 2:2 Факел (Воронеж)
    05.09.2021 1' -90' Балтика (Калининград) 1:1 Торпедо (Москва)
    29.08.2021 1' -65' Торпедо (Москва) 7:1 Металлург Л (Липецк)
    17'
    21.08.2021 1' -90' Волгарь (Астрахань) 0:1 Торпедо (Москва)
    14.08.2021 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Торпедо (Москва)
    8'
    08.08.2021 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    31.07.2021 1' -89' Торпедо (Москва) 0:0 Текстильщик (Иваново)
    24.07.2021 1' -89' Торпедо (Москва) 3:1 Алания (Владикавказ)
    17.07.2021 1' -90' Торпедо (Москва) 5:0 Спартак-2 (Москва)
    10.07.2021 1' -90' Кубань (Краснодар) 1:2 Торпедо (Москва)
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