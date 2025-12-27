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Флориан Вирц
Новости
€ 100 млн
Флориан Вирц - новости
Ливерпуль
3 мая 2003 (23)
#7 | Полузащитник
Германия
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Сборная разочарований ЧМ-2026
21 июля
5
Фото
Топ-20 самых дорогих футболистов мира по версии CIES
4 июня
2
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Фото
Назван самый дорогой футболист мира по версии CIES – он стоит 343 миллиона
7 января
8
125-миллионный Вирц прокомментировал дебютный гол за «Ливерпуль»
2025.12.27 22:48
3
Игрок РПЛ претендует на попадание в символическую сборную года от ФИФА
2025.11.06 23:48
1
Холанд – в заключительной пятерке номинантов на «Золотой мяч»
2025.09.22 19:07
Топ-50 игроков АПЛ по версии ESPN
2025.08.11 16:16
Новички «Ливерпуля» определились с игровыми номерами
2025.08.01 15:45
Вирц прокомментировал переход в «Ливерпуль»
2025.06.20 22:22
Фото
«Ливерпуль» объявил о трансфере Вирца за 117 миллионов
2025.06.20 21:11
4
«Ливерпуль» завершил трансфер Вирца
2025.06.20 16:07
Стало известно, сколько родители Вирца заработают на трансфере сына в «Ливерпуль»
2025.06.20 09:08
Раскрыты итоговые условия перехода Вирца в «Ливерпуль»
2025.06.14 00:39
«Ливерпуль» и «Байер» согласовали рекордный трансфер для АПЛ и Бундеслиги
2025.06.13 13:59
1
«Ливерпуль» согласовал рекордный трансфер в истории клуба
2025.06.11 00:20
«Байер» может заработать на продаже Вирца до 140 миллионов евро
2025.06.08 23:08
Стала известна зарплата Вирца в «Ливерпуле»
2025.06.06 22:10
2
«Ливерпуль» пытается сбить цену на Вирца
2025.05.30 17:00
2
«Реал» пытается сорвать 150-миллионный трансфер «Ливерпуля»
2025.05.29 11:34
Фото
Символическая сборная сезона в топ-5 лиг по оценкам WhoScored
2025.05.27 15:52
1
Раскрыт клуб, который купит Вирца за 150 миллионов
2025.05.23 19:42
Четвертый топ-клуб Европы включился в борьбу за Вирца
2025.05.21 14:54
4
Вирца могут не отпустить в «Баварию» по двум причинам
2025.05.13 21:21
«Бавария» предложит девятизначную сумму за игрока сборной Германии
2025.05.09 18:29
1
Вирц сделал выбор между «Реалом», «Баварией» и «Манчестер Сити»
2025.05.06 16:48
6
Новый тренер «Реала» хочет подписать в клуб трех игроков
2025.04.30 15:38
5
«Бавария» определилась с альтернативой для Вирца – это воспитанник «Барселоны»
2025.04.21 22:56
«Манчестер Сити» готов потратить 150 миллионов на замену для Де Брюйне
2025.04.16 17:59
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«Манчестер Сити» рассматривает двух игроков на замену Де Брюйне
2025.04.08 22:58
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Сборная России лишилась защитника
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Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
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ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
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39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
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У Холанда есть два варианта на случай понижения «Манчестер Сити» в нон-лигу
14:59
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Легенду ЦСКА Вагнера заподозрили в краже
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У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
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