«Ливерпуль» объявил о трансфере Вирца за 117 миллионов

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц официально перешел в «Ливерпуль».
Срок контракта англичане обозначили как «длительный».
- Сообщалось, что «красные» гарантированно заплатят «Байеру» за Вирца 100 миллионов фунтов (117,5 миллиона евро), еще 16,5 миллиона фунтов (19,4 миллиона евро) предусмотрены в виде бонусов.
- 22-летний Вирц в прошлом сезоне провел за «Байер» 45 матчей, забил 16 голов, отдал 15 передач.
- Фло – воспитанник «Байера».
Фото: соцсети «Ливерпуля»
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»