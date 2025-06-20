«Ливерпуль» завершил трансфер Вирца

Флориан Вирц успешно прошел вторую часть медобследования в «Ливперпуле» и подписал контракт с клубом до 2030 года. Объявление о его трансфере может состояться уже сегодня.
Сейчас полузащитник вернется в Германию на короткий отпуск, а затем вернется к началу предсезонной подготовки с «Ливерпулем».
- Сообщалось, что «красные» гарантированно заплатят «Байеру» за Вирца 100 миллионов фунтов (117,5 миллиона евро), еще 16,5 миллиона фунтов (19,4 миллиона евро) предусмотрены в виде бонусов.
- 22-летний Вирц в прошлом сезоне провел за «Байер» 45 матчей, забил 16 голов, отдал 15 передач.