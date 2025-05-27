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Символическая сборная сезона в топ-5 лиг по оценкам WhoScored

Сегодня, 15:52

Сайт WhoScored определил символическую сборную сезона-2024/25 в топ-5 лиг Европы. В нее включены игроки с самым высоким средним рейтингом на соответствующей позиции.

Полный состав сборной выглядит так: вратарь Марк Флеккен («Брентфорд»); защитники Джеймс Тарковски («Эвертон»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»); полузащитники: Ламин Ямаль («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Джамал Мусиала («Бавария») и Рафинья Диас («Барселона»); нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ»), Гарри Кейн («Бавария») и Килиан Мбаппе («Реал»).

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Источник: WhoScored.com
Англия. Премьер-лига Испания. Примера ПСЖ Реал Бавария Байер Барселона Ливерпуль РБ Лейпциг Эвертон Брентфорд Кейн Гарри ван Дейк Вирджил Орбан Вилли Тарковски Джеймс Дембеле Усман Мбаппе Килиан Рафинья Флеккен Марк Вирц Флориан Мусиала Джамал Ямаль Ламин
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