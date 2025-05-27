Символическая сборная сезона в топ-5 лиг по оценкам WhoScored

Сайт WhoScored определил символическую сборную сезона-2024/25 в топ-5 лиг Европы. В нее включены игроки с самым высоким средним рейтингом на соответствующей позиции.

Полный состав сборной выглядит так: вратарь Марк Флеккен («Брентфорд»); защитники Джеймс Тарковски («Эвертон»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»); полузащитники: Ламин Ямаль («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Джамал Мусиала («Бавария») и Рафинья Диас («Барселона»); нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ»), Гарри Кейн («Бавария») и Килиан Мбаппе («Реал»).