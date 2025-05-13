Вирца могут не отпустить в «Баварию» по двум причинам

Трансфер атакующего полузащитника Флориана Вирца из «Байера» в «Баварию» может не состояться.

Сообщалось, что сам 22-летний футболист хочет перейти в мюнхенский клуб.

«Байер» предпочитает продать Вирца в иностранный клуб, чтобы не усиливать конкурента по Бундеслиге.

Также леверкузенцы уверены, что «Манчестер Сити» способен заплатить за хавбека больше, чем «Бавария».