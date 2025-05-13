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Вирца могут не отпустить в «Баварию» по двум причинам

Сегодня, 21:21

Трансфер атакующего полузащитника Флориана Вирца из «Байера» в «Баварию» может не состояться.

Сообщалось, что сам 22-летний футболист хочет перейти в мюнхенский клуб.

«Байер» предпочитает продать Вирца в иностранный клуб, чтобы не усиливать конкурента по Бундеслиге.

Также леверкузенцы уверены, что «Манчестер Сити» способен заплатить за хавбека больше, чем «Бавария».

  • Немец также интересен «Реалу».
  • «Байер» хочет заработать на Вирце 150 млн евро.
  • «Бавария» готова предложить за него 100 млн евро.

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Источник: Kicker
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Байер Бавария Манчестер Сити Вирц Флориан
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