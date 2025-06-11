«Ливерпуль» согласовал рекордный трансфер в истории клуба

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц продолжит карьеру в «Ливерпуле».

Фабрицио Романо подтвердил, что клубы достигли окончательной договоренности о трансфере.

Мерсисайдцы заплатят 150 миллионов евро с учетом бонусов. Эта сделка станет для них рекордной. Ранее клуб никогда не платил более 85 миллионов.

Условия контракта были согласованы еще две недели назад. Его подпишут после прохождения медосмотра.