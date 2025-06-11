«Ливерпуль» согласовал рекордный трансфер в истории клуба

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц продолжит карьеру в «Ливерпуле».
Фабрицио Романо подтвердил, что клубы достигли окончательной договоренности о трансфере.
Мерсисайдцы заплатят 150 миллионов евро с учетом бонусов. Эта сделка станет для них рекордной. Ранее клуб никогда не платил более 85 миллионов.
Условия контракта были согласованы еще две недели назад. Его подпишут после прохождения медосмотра.
- Ранее на Вирца претендовали «Реал», «Бавария» и «Манчестер Сити».
- В прошедшем сезоне он забил 16 голов и сделал 15 ассистов в 45 матчах.
- «Ливерпуль» будет платить немцу 22 миллионов евро в год.
Источник: твиттер Фабрицио Романо