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«Ливерпуль» согласовал рекордный трансфер в истории клуба

Вчера, 00:20
1

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц продолжит карьеру в «Ливерпуле».

Фабрицио Романо подтвердил, что клубы достигли окончательной договоренности о трансфере.

Мерсисайдцы заплатят 150 миллионов евро с учетом бонусов. Эта сделка станет для них рекордной. Ранее клуб никогда не платил более 85 миллионов.

Условия контракта были согласованы еще две недели назад. Его подпишут после прохождения медосмотра.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Ливерпуль Вирц Флориан
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