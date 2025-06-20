Стало известно, сколько родители Вирца заработают на трансфере сына в «Ливерпуль»

Трансфер полузащитника «Байера» Флориана Вирца в «Ливерпуль» согласован.

Известно, сколько на сделке заработают родители немца, представляющие его интересы в качестве агентов. Мама и папа получат за переход 8,6 миллиона фунтов стерлингов, написал Bild.

Это для игроков топ-уровня это нетипичный случай – когда агентами выступают родители.