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  • Стало известно, сколько родители Вирца заработают на трансфере сына в «Ливерпуль»

Стало известно, сколько родители Вирца заработают на трансфере сына в «Ливерпуль»

Сегодня, 09:08

Трансфер полузащитника «Байера» Флориана Вирца в «Ливерпуль» согласован.

Известно, сколько на сделке заработают родители немца, представляющие его интересы в качестве агентов. Мама и папа получат за переход 8,6 миллиона фунтов стерлингов, написал Bild.

Это для игроков топ-уровня это нетипичный случай – когда агентами выступают родители.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Ливерпуль Вирц Флориан
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