Стало известно, сколько родители Вирца заработают на трансфере сына в «Ливерпуль»

Трансфер полузащитника «Байера» Флориана Вирца в «Ливерпуль» согласован.
Известно, сколько на сделке заработают родители немца, представляющие его интересы в качестве агентов. Мама и папа получат за переход 8,6 миллиона фунтов стерлингов, написал Bild.
Это для игроков топ-уровня это нетипичный случай – когда агентами выступают родители.
- Ранее на Вирца претендовали «Реал», «Бавария» и «Манчестер Сити».
- В прошедшем сезоне он забил 16 голов и сделал 15 ассистов в 45 матчах.
- «Ливерпуль» будет платить немцу 22 миллиона евро в год.
Источник: «Бомбардир»