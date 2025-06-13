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«Ливерпуль» и «Байер» согласовали рекордный трансфер для АПЛ и Бундеслиги

Сегодня, 13:59
2

«Ливерпуль» выплатит «Байеру» фиксированную сумму в размере 130-135 миллионов евро за трансфер полузащитника Флориана Вирца. Общая сумма может вырасти до 150 миллионов за счет бонусов.

Игрок подпишет контракт с «красными» по крайней мере до 2030 года. Вирц пройдет медобследование в «Ливерпуле» на следующей неделе – до среды игрок официально находится в отпуске.

Это будет самая дорогая продажа в истории Бундеслиги и самый дорогая покупка в истории АПЛ и «Ливерпуля».

  • 22-летний Вирц в прошлом сезоне провел за «Байер» 45 матчей, забил 16 голов, отдал 15 передач.
  • Игрок сборной Германии выступает за первую команду леверкузенского клуба с 2020 года.

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Источник: страница Флориана Плеттенберга в соцсети X
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Ливерпуль Вирц Флориан
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Комментарии (2)
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В "Спартаке" играют прост
1749812869
Вирц порвёт АПЛ, в первом сезоне будет стата на уровне 25+35
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В "Спартаке" играют прост
1749813206
Надеюсь Вирц закинет трёшку дешевым красным дьяволицам
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