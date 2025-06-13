«Ливерпуль» и «Байер» согласовали рекордный трансфер для АПЛ и Бундеслиги

«Ливерпуль» выплатит «Байеру» фиксированную сумму в размере 130-135 миллионов евро за трансфер полузащитника Флориана Вирца. Общая сумма может вырасти до 150 миллионов за счет бонусов.

Игрок подпишет контракт с «красными» по крайней мере до 2030 года. Вирц пройдет медобследование в «Ливерпуле» на следующей неделе – до среды игрок официально находится в отпуске.

Это будет самая дорогая продажа в истории Бундеслиги и самый дорогая покупка в истории АПЛ и «Ливерпуля».