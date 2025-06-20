Вирц прокомментировал переход в «Ливерпуль»

Новичок «Ливерпуля» Флориан Вирц поделился эмоциями в связи с трансфером из «Байера».

«Я долго ждал – и наконец-то это свершилось, я по-настоящему горд и счастлив. Очень рад, что впереди меня ждет новое приключение.

Это также было важным моментом в моих мыслях: я хотел попробовать что-то совершенно новое, покинуть Бундеслигу и перейти в АПЛ. Посмотрим, как я смогу проявить себя в этой лиге.

Надеюсь, смогу сделать все, что в моих силах. Я также говорил с некоторыми футболистами, которые играли там, и они сказали мне, что это идеальное место для меня.

Каждое поле идеально, можно наслаждаться каждой игрой. Я с нетерпением жду своего первого матча», – сказал Вирц.