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    Y. Pehlivan - статистика

    Имя Y. Pehlivan
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ризеспор 11 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.12.2021 1' -46' Ризеспор (Ризе) 0:1 Газиантеп (Газиантеп)
    22.12.2021 73' -90' Сивасспор (Сивас) 1:1 Ризеспор (Ризе)
    19.12.2021 88' -90' Ризеспор (Ризе) 1:0 Йени Малатьяспор (Малатья)
    11.12.2021 Был в запасе Ризеспор (Ризе) 3:1 Гезтепе (Измир)
    05.12.2021 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 4:0 Ризеспор (Ризе)
    27.11.2021 73' -90' Ризеспор (Ризе) 1:0 Кайсериспор (Кайсери)
    21.11.2021 Был в запасе Коньяспор (Конья) 3:0 Ризеспор (Ризе)
    05.11.2021 86' -90' Ризеспор (Ризе) 2:0 Аланьяспор (Аланья)
    29.10.2021 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 2:1 Ризеспор (Ризе)
    23.10.2021 46' -90' Ризеспор (Ризе) 2:1 Касымпаша (Стамбул)
    80'
    26.09.2021 1' -64' Истанбул Башакшехир (Стамбул) 3:0 Ризеспор (Ризе)
    21.09.2021 Был в запасе Ризеспор (Ризе) 1:2 Алтай (Измир)
    18.09.2021 Был в запасе Адана Демирспор (Адана) 3:1 Ризеспор (Ризе)
    12.09.2021 70' -90' Ризеспор (Ризе) 0:2 Хатайспор (Антакья)
    27.08.2021 1' -78' Антальяспор (Анталья) 3:2 Ризеспор (Ризе)
    21.08.2021 1' -89' Ризеспор (Ризе) 0:0 Карагюмрюк (Стамбул)
    13.08.2021 67' -89' Бешикташ (Стамбул) 3:0 Ризеспор (Ризе)
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