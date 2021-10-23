|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ризеспор
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2021
|1' -46'
|Ризеспор (Ризе)
|0:1
|Газиантеп (Газиантеп)
|22.12.2021
|73' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|1:1
|Ризеспор (Ризе)
|19.12.2021
|88' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|1:0
|Йени Малатьяспор (Малатья)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Ризеспор (Ризе)
|3:1
|Гезтепе (Измир)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|4:0
|Ризеспор (Ризе)
|27.11.2021
|73' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|1:0
|Кайсериспор (Кайсери)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|3:0
|Ризеспор (Ризе)
|05.11.2021
|86' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|2:0
|Аланьяспор (Аланья)
|29.10.2021
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:1
|Ризеспор (Ризе)
|23.10.2021
|46' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|2:1
|Касымпаша (Стамбул)
|80'
|26.09.2021
|1' -64'
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|3:0
|Ризеспор (Ризе)
|21.09.2021
|Был в запасе
|Ризеспор (Ризе)
|1:2
|Алтай (Измир)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Адана Демирспор (Адана)
|3:1
|Ризеспор (Ризе)
|12.09.2021
|70' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|0:2
|Хатайспор (Антакья)
|27.08.2021
|1' -78'
|Антальяспор (Анталья)
|3:2
|Ризеспор (Ризе)
|21.08.2021
|1' -89'
|Ризеспор (Ризе)
|0:0
|Карагюмрюк (Стамбул)
|13.08.2021
|67' -89'
|Бешикташ (Стамбул)
|3:0
|Ризеспор (Ризе)