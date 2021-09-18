Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Yevgen Galchuk - статистика

    #1 | Нападающий
    Имя Yevgen Galchuk
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ингулец 12 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2021 Был в запасе Ингулец (Петрово) 2:1 Десна (Чернигов)
    05.12.2021 Был в запасе Заря (Луганск) 1:0 Ингулец (Петрово)
    28.11.2021 1' -90' Ингулец (Петрово) 0:1 Шахтер (Донецк)
    21.11.2021 1' -90' Минай (Минай) 2:2 Ингулец (Петрово)
    07.11.2021 1' -90' Ингулец (Петрово) 0:1 Днепр-1 (Днепр)
    30.10.2021 1' -90' Ингулец (Петрово) 0:0 Верес (Ривне)
    22.10.2021 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 4:0 Ингулец (Петрово)
    02.10.2021 Был в запасе Ворскла (Полтава) 3:0 Ингулец (Петрово)
    27.09.2021 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:1 Ингулец (Петрово)
    18.09.2021 1' -90' Ингулец (Петрово) 0:2 Колос (Ковалевка)
    10.09.2021 1' -90' Александрия (Александрия) 1:0 Ингулец (Петрово)
    28.08.2021 1' -89' Ингулец (Петрово) 3:0 Мариуполь (Мариуполь)
    23.08.2021 Был в запасе Львов (Львов) 1:2 Ингулец (Петрово)
    18.08.2021 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:1 Динамо (Киев)
    09.08.2021 1' -89' Десна (Чернигов) 2:0 Ингулец (Петрово)
    02.08.2021 1' -89' Ингулец (Петрово) 1:5 Заря (Луганск)
    24.07.2021 1' -89' Шахтер (Донецк) 2:1 Ингулец (Петрово)
    • Читайте нас: 
    11