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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Динамо К
Ингулец - Динамо К: обзор матча 18 августа 2021
Ингулец
18.08.2021, среда, 19:30
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
76'
I. Kovalenko
71'
М. Шишка (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Динамо К
80'
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
80'
Замена
Т. Кедзиора
️️️️
А. Караваев
ГОЛ! 1:1!
I. Kovalenko
Пас отдал
Х. Асмелаш
76'
71'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Шишка
Замена
️️️️
Х. Асмелаш
69'
Замена
️️️️
I. Kovalenko
69'
Замена
️️️️
M. Stephen Gopey
68'
63'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Д. Гармаш
63'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
К. де Пена
Желтая карточка
В. Шарай
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
55
Максим Ковалев
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
24
Иван Головкин
ЦП
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
2-1-5
39
Опанасенко
28
Полегенько
77
Шарай
10
Козак
1
55
Ковалев
4
0
4-3-3
1
Бущан
20
Караваев
6
Забарный
34
Сирота
16
Миколенко
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Сидорчук
11
Цыганков
19
Гармаш
14
де Пена
99
99
0
0
29
Асмелаш
29
Асмелаш
19
Гармаш
7
Вербич
7
Вербич
19
Гармаш
20
Караваев
94
Кедзиора
94
Кедзиора
20
Караваев
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
14
де Пена
7
Родригес
7
Родригес
14
де Пена
Остались в запасе
Ингулец
Динамо К
1
Yevgen Galchuk
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
24
Иван Головкин
ЦП
91
Максим Мельничук
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Yevgen Galchuk
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
24
Иван Головкин
ЦП
91
Максим Мельничук
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ингулец - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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