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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Верес
Ингулец - Верес: обзор матча 30 октября 2021
Ингулец
30.10.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Верес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Верес
Замена
M. Bartulovic
️️️️
Е. Запорожец
90'
+2
Желтая карточка
Е. Запорожец
89'
82'
Замена
M. Polyulyakh
️️️️
С. Петько
82'
Замена
М. Гечев
️️️️
T.
80'
Желтая карточка
С. Петько
75'
Замена
R. Hehedosh
️️️️
С. Панасенко
75'
Замена
М. Шестаков
️️️️
М. Сергийчук
Замена
I. Kovalenko
️️️️
А. Козак
71'
Замена
M. Ali Ben Salem
️️️️
М. Ковалев
71'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЦП
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
55
Максим Ковалев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Ингулец
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ЦП
24
Иван Головкин
ЦП
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
Верес
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
7
Сергей Шестаков
ЦП
88
Robert Hehedosh
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
2-1-5
1
60
Поспелов
28
Полегенько
77
Шарай
76
Шишка
55
Ковалев
10
Козак
28
Коробенко
5
Запорожец
3-2-4-1
47
Когут
23
Немчанинов
32
Петько
3
3
Мирошник
33
Гончаренко
21
Панасенко
10
42
Пасич
29
Кучеров
7
Сергийчук
10
Козак
0
0
10
Козак
5
Запорожец
0
0
5
Запорожец
55
Ковалев
4
4
55
Ковалев
10
7
Гечев
7
Гечев
10
32
Петько
77
77
32
Петько
21
Панасенко
88
88
21
Панасенко
7
Сергийчук
9
Шестаков
9
Шестаков
7
Сергийчук
Остались в запасе
Ингулец
Верес
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ЦП
24
Иван Головкин
ЦП
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ЦП
24
Иван Головкин
ЦП
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Ингулец - Верес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
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