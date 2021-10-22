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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Ингулец
Харьков - Ингулец: обзор матча 22 октября 2021
Харьков
22.10.2021, пятница, 19:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Ингулец
44'
Ю. Батюшин
64'
А. Западня
66'
Марлисон
83'
Д. Крыськив
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Харьков - Ингулец
ГОЛ! 4:0!
Д. Крыськив
83'
Замена
С. Кверквелия
️️️️
А. Западня
78'
Замена
А. Ременюк
️️️️
А. Савин
71'
Замена
О. Голодюк
️️️️
Ю. Батюшин
71'
69'
Замена
М. Шишка
️️️️
M. Bartulovic
68'
Замена
И. Головкин
️️️️
А. Козак
ГОЛ! 3:0!
Марлисон
66'
ГОЛ! 2:0!
А. Западня
64'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Батюшин
Пас отдал
Д. Крыськив
44'
41'
Желтая карточка
M. Bartulovic
6'
Замена
П. Полегенько
️️️️
М. Мельничук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
11
Юрий Батюшин
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
70
Фабиньо
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
33
Марлисон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
77
Владислав Шарай
ЦП
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
55
Максим Ковалев
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Харьков
16
Денис Шелихов
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
20
Максим Задерака
ЦП
19
Illya Zubkov
ЦФ
32
Олег Голодюк
ЦФ
11
Андрей Ременюк
ЦФ
Ингулец
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
24
Иван Головкин
ЦП
1
Bogdan Shust
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1-5-3-1
1
Сидоренко
23
Шершень
8
Крыськив
10
Протасов
77
Савин
14
Западня
28
Габелок
70
Фабиньо
21
Ченбай
11
Батюшин
33
Марлисон
1-5
1
77
Шарай
0
17
Ситало
5
Запорожец
91
Мельничук
10
Козак
14
Западня
4
Кверквелия
4
Кверквелия
14
Западня
11
Батюшин
32
Голодюк
32
Голодюк
11
Батюшин
77
Савин
11
Ременюк
11
Ременюк
77
Савин
91
Мельничук
28
Полегенько
28
Полегенько
91
Мельничук
10
Козак
24
Головкин
24
Головкин
10
Козак
0
76
Шишка
76
Шишка
0
Остались в запасе
Харьков
Ингулец
16
Денис Шелихов
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
20
Максим Задерака
ЦП
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
1
Bogdan Shust
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
20
Максим Задерака
ЦП
19
Illya Zubkov
ЦФ
Остались в запасе
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
1
Bogdan Shust
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Харьков - Ингулец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
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